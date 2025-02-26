السوداني يبحث معوقات العمل مع الشركات النفطية في البصرة

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، انه "ترأس رئيس محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضمّ ممثلي شركات النفط والمقاولين الثانويين العاملين في عدد من المشاريع النفطية بمحافظة البصرة".وأضاف: "استمع السوداني إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل، وأبرز المعوقات والتحديات التي تواجه عمل الشركات والمقاولين الثانويين، فيما يتعلق بالمشاريع وعقود التراخيص".وقد وجّه رئيس "بإعداد دراسة مفصلة عن طبيعة هذه المعوقات، وأبرز العقبات التي تعوق العمل، كما وجه بعقد اجتماع في الأسبوع القادم بحضور ممثلي كل الوزارات والقطاعات المعنية التي تمت الإشارة إليها بخصوص المشاكل والمعوقات، وكذلك بحضور المقاولين الثانويين أو ممثلين عنهم، ويتم خلال الاجتماع وضع لائحة بأبرز تلك المعوقات، ومناقشتها بشكل تفصيلي مع ممثلي الوزارات المختصة، لوضع حلول جذرية تُرفع إلى رئيس بهدف إقرارها".