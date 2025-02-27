انخفاض بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وانخفضت أسعار في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 148850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الأربعاء 148900 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.