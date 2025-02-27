الرشيد يحذر المواطنين مجددًا: تجنبوا التعامل بهذه الطريقة ومع هذه الجهات

وذكر للمصرف في بيان، ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات البنك المركزي نحذر كافة المواطنين من استخدام ادوات الدفع الرقمي للتعامل بنشاط الفوركس والعملات لحسابهم الخاص او لحساب الغير سواء بشكل مباشر او غير مباشر ببطاقاتهم او محافظهم".دعا المصرف، الى "ضرورة تجنب التعامل مع الجهات غير المرخصة والتي تروج لهذه النشاطات تعرض المواطن للإجراءات القانونية وضياع حقوقهم".