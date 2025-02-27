ما هو ترتيب العراق بين الدول العربية بحسب عدد البطاقات البنكية؟

التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، إن شهد تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني، مشيرا لارتفاع إصدار البطاقات البنكية لتصل إلى 20 مليون بطاقة، وتضاعف أجهزة الدفع الإلكتروني إلى 50 ألف جهاز من 7 آلاف فقط قبل عامين، بحسب "بلومبرغ الشرق".وبحسب ما نشر موقع "غلوبال إيكونومي" عن بيانات البنك الدولي، فإن النسبة المئوية للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما أو أكثر والذين لديهم بطاقة خصم، تتفاوت من لأخرى.ووفقا للمؤشر الذي يضم 121 دولة، كانت أعلى نسبة في الدنمارك: 99.02 في المئة، وأدنى نسبة في سيراليون: 1.43 في المئة. ويوفر المؤشر بيانات من عام 2011 إلى عام 2021.