النفط: العراق سيعلن إعادة تصدير نفط كردستان عبر سومو خلال ساعات

وقالت وزارة النفط في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نائب لشؤون الطاقة وزير النفط عبدالغني السواد اجرى زيارة إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط انبوب الغاز".وبحسب البيان، اكد عبد الغني، أن "العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط "سومو " عبر ميناء جيهان التركي بمعدل 185 الف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة".