تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق مع بداية شهر رمضان

وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 148850 دينارا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.