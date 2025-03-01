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تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق مع بداية شهر رمضان

اقتصاد

2025-03-01 | 02:57
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق مع بداية شهر رمضان
5,073 شوهد

السومرية نيوز ـ اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 1 اذار 2025.

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم الخميس الماضي 148850 دينارا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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أسعار صرف الدولار

العراق

بداية شهر رمضان

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