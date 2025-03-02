تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت أسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس السبت 148500 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.