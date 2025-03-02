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البنك المركزي يقرر شمول معامل الطابوق بقروض تصل إلى 500 مليون دينار

اقتصاد

2025-03-02 | 04:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
البنك المركزي يقرر شمول معامل الطابوق بقروض تصل إلى 500 مليون دينار
686 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد 2 اذار/مارس 2025، عن مبادرة بيئية لمعامل الطابوق، فيما قرر منح صندوق حماية وتحسين البيئة مليار دينار.

وذكر البنك المركزي في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "في ظل التوجهات العالمية، واتساقاً مع سياسات البنوك المركزية في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية، نعلن تبني حلول للطاقة النظيفة بالتنسيق مع وزارة البيئة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أنه "انطلاقاً من هذا الدور نعلن عن شمول معامل الطابوق (الطوب) المحلية، بالقروض الميسَّرة لمبادرة الطاقة المتجددة للتحول من استخدام الوقود الملوِث (النفط الأسود) إلى الوقود الأنظف (الغاز المسال) للحد من تلوث الهواء، رافعاً سقف القرض لغاية (500) مليون دينار لكل معمل من خلال المصارف العراقية المرخصة".

وأوضح البيان، أن "البنك المركزي قرر أيضاً دعم صندوق حماية وتحسين البيئة بمبلغ (1) مليار دينار لمواجهة تلوث الهواء والتغيرات البيئية الناتجة عن ذلك"، لافتاً إلى أن "هذه القرارات تأتي استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الخضراء وتقليل التأثير البيئي للصناعة ودعم التحول التدريجي نحو اقتصاد أكثر استدامة".
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البنك المركزي يقرر شمول

معامل الطابوق بقروض تصل إلى 500 مليون دينار

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