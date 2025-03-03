البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)

وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ نيوز، إن "القروض والسلف شهدت نمواً ملحوظاً في خلال الربع الأخير من عام 2024 إذ ارتفعت بنسبة (%5.4) لتصل إلى (64.12) ترليون دينار، مقارنة بـ (60.81) ترليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق".وتابع البنك، "حيث تشير إلى زيادة قدرة الأفراد والشركات الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية. وهذا بدوره يحفز النشاط الاقتصادي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة".