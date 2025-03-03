مباحثات بشأن إمكانية نقل النفط العراقي لتكريره في المعامل المصرية

نيوز – اقتصادي

ناقش وزير البترول كريم بدوي، مع نظيره عبد الغني، إمكانية نقل النفط لتكريره في معامل التكرير المصرية.

وقالت صحيفة إن "تلك المناقشة جاءت خلال زيارة رسمية لبدوي إلى العراق، حيث استعرض استراتيجية وزارة البترول المصرية، والتي تركز على تعظيم أنشطة الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية المصرية في قطاعات التكرير والبتروكيماويات ومشتقات الغاز، بالإضافة إلى تعزيز الإقليمي في مجال الطاقة".

وأكد بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، أن "الوزيرين ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم بين في عام 2020، وتحديثها لتشمل مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة".

كما تمت مناقشة تعزيز وجود الشركات المصرية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وصيانة المشروعات النفطية للعمل بشكل أكبر في .

واتفق الجانبان على تشكيل توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات المتفق عليها.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء حرص بلاده على مع مصر في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى "وجود مشاريع تطويرية عديدة في يمكن فيها، بما في ذلك استثمار الغاز وتطوير الرقع الاستكشافية".

يُذكر أن هذه المناقشات تأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الاقتصادي والصناعي بين مصر والعراق، بما يعود بالنفع على مصالح .



