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اجتماع حاسم لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.. ماذا عن ديون العراق ؟
اقتصاد
2025-03-04 | 02:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
السومرية
نيوز ـ محليات
أعربت
لجنة
النفط والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أملها باستئناف
تصدير
النفط
العراقي
عبر أنبوب جيهان التركي خلال الأيام المقبلة.
وقال عضو اللجنة، صباح صبحي: إن "وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية، بحسب الصحيفة الرسمية”.
وتابع، انه " تم انجاز جميع الإجراءات الخاصة باستئناف
تصدير
النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن
العراق
ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف
تصدير
النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه".
وأكد، أن "الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها
العراق
دولة
تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى
العراق
بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب
الموقعة
معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب
العراقي
في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من
العراق
إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)"، مبيناً أن "أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقطط".
وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.
وحددت وزارة النفط في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية".
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