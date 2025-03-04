اجتماع حاسم لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي.. ماذا عن ديون العراق ؟

وقال عضو اللجنة، صباح صبحي: إن "وزارة النفط أرسلت لجنتها المختصة إلى زاخو للتأكد من جميع الأنابيب الواصلة من حقل (خورمور) داخل إقليم كردستان إلى الأراضي التركية، بحسب الصحيفة الرسمية”.وتابع، انه " تم انجاز جميع الإجراءات الخاصة باستئناف النفط عبر أنبوب جيهان، إلا أن ينتظر جواباً من تركيا بشأن صلاحية تلك الأنابيب للمباشرة باستئناف النفط عبرها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو عامين من انقطاعه".وأكد، أن "الرؤية غير واضحة حتى الآن بخصوص الديون التي يطالب بها تركيا عن قرار (غرفة التجارة الدولية) في باريس، التي ألزمت فيها تركيا بدفع مليار و400 مليون دولار إلى بعد مخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب معه عام 1973 وتعديلاتها، التي تنص على (وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر من إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية)"، مبيناً أن "أنقرة اتفقت مسبقاً مع إقليم كردستان على أن تكون أجور ضخ النفط عبر الأنابيب بمقدار 3.5 دولارات، في حين أن التعرفة السابقة كانت 1.25 دولار فقطط".وأعرب عضو اللجنة، عن أمله “بإجراء مفاوضات بين البلدين لحل مشكلتي الديون ومستحقات الشركات، خاصة بعد تعديل قانون الموازنة لحل جميع الملفات العالقة بين الإقليم والاتحادية”، منبهاً إلى أن “ذلك يتطلب أيضاً تشريع (قانون النفط والغاز) للقضاء على المشاكل بصورة جذرية، سواء للإقليم أو للمحافظات المنتجة للنفط كالبصرة وكركوك وميسان”.وحددت وزارة النفط في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، موعدا للاجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، لمناقشة القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، والتوصل لتفاهمات تصب في صالح تطوير الحقول النفطية، في حين وجهت دعوة للشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان لتطوير حقول الإقليم.وذكرت الوزارة في بيان، أن المحادثات ستتناول “القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة، للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية، وبما يخدم المصلحة الوطنية".