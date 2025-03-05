انخفاض بأسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وسجّلت بورصتا الكفاح والحارثية في سعر صرف بغ 148,200 دينار لكل 100 دولار، بعدما كانت 149,000 دينار يوم أمس الثلاثاء، أما في أسواق الصرافة المحلية، بلغ سعر البيع 149,250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما وصل سعر الشراء إلى 147,250 ديناراً.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.