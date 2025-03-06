السومرية تنشر تقرير مجلس الأعمال العراقي البريطاني IBBC عن الاقتصاد العراقي

ويحمل التقرير عنوان "هل جاهز للأعمال؟"، ويقدم تحليلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي، مع التركيز على الحاجة الملحّة لتوسيع القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على النفط ومعالجة العوائق التنظيمية التي تعرقل الاستثمار ونمو الأعمال، بحسب بيان للمجلس ورد للسومرية نيوز.ويعكس اصدار هذه النسخة العربية – بحسب البيان - التزام مجلس الاعمال البريطاني IBBC بجعل الرؤى الاقتصادية المهمة في متناول جمهور أوسع، لضمان استفادة صناع القرار وقادة الأعمال من تحليلات البروفيسور غنتر وتوصياته.لقراءة التقرير كاملة: