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الكشف عن حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق

اقتصاد

2025-03-06 | 13:30
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكشف عن حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق
202 شوهد

كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، عن حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق، فيما أشار الى قرب توزيع قطع اراضٍ سكنية لجرحى القوات الامنية.

وقال مكتب السوداني في بيان، "استضاف القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، مجموعة من جرحى القوات الأمنية، على مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".
 
وشدد السوداني على أنّ "الحكومة وضعت في سلم اولوياتها خدمة ذوي الشهداء والجرحى الابطال"، مؤكداً أنها "قضية لا يمكن المساومة عليها او تأخيرها".

ولفت الى أن "صفحة الارهاب لم تكن مرحلة عابرة وسهلة، واستهدفت النسيج المجتمعي للشعب العراقي بكل مكوناته واطيافه"، لافتا الى ان "الجماعات الارهابية كانت تريد ذهاب العراق للمجهول وفق مخطط ومؤامرة مدبرة مدفوع لها، وصفحة داعش انتهت وهي الاخيرة لمسلسل الارهاب الذي بدأ بعد عام 2003".

وتابع "وجهنا الوزارات وقيادات الاجهزة الامنية بوضع برنامج خاص لرعاية الجرحى والوقوف على تلبية مطالبهم"، مضيفا "نحن بصدد اكمال الحقوق المتعلقة بالجرحى الابطال، سواء كانت رواتب او مستحقات متراكمة بعد زيارتنا الاخيرة لهيأة التقاعد الوطنية".

واردف "قريبا سيجري توزيع قطع اراضٍ سكنية لجرحى القوات الامنية في مناطق مخدومة ببغداد والمحافظات خلال 3 اشهر بعد ان اطلقنا الاعمال التنفيذية فيها مؤخراً".
 
وبشأن آخر، قال السوداني إن "الحكومة تعمل على توفير الخدمات والبناء والاعمار والتنمية، ولولا تضحياتكم لما استطعنا ان ننجز مشروعاً واحداً"، مشددا بالقول "اليوم نستقطب كبريات الشركات العالمية والمستثمرين، ونعمل على تنويع اقتصادنا من اجل النهوض بالبلاد".
 
وأشار الى ان "الاستثمارات الاجنبية في العراق تجاوزت 88 ملياراً وقد دخلت لإنجاز المشاريع في البلاد"، موضحا أن "الشركات الاجنبية دخلت العراق بعد يقينها بأمنه واستقرار مؤسساته، وتوفير فرص الاستثمار فيه".
 
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السوداني

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