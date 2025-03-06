الكشف عن حجم الاستثمارات الاجنبية في العراق

وقال في بيان، "استضاف القائد العام للقوات المسلحة رئيس محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، مجموعة من القوات الأمنية، على مائدة إفطار شهر رمضان المبارك".

وشدد على أنّ "الحكومة وضعت في سلم اولوياتها خدمة ذوي الشهداء والجرحى الابطال"، مؤكداً أنها "قضية لا يمكن المساومة عليها او تأخيرها".



ولفت الى أن "صفحة الارهاب لم تكن مرحلة عابرة وسهلة، واستهدفت النسيج المجتمعي للشعب بكل مكوناته واطيافه"، لافتا الى ان "الجماعات الارهابية كانت تريد ذهاب للمجهول وفق مخطط ومؤامرة مدبرة مدفوع لها، وصفحة انتهت وهي الاخيرة لمسلسل الارهاب الذي بدأ بعد عام 2003".



وتابع "وجهنا الوزارات وقيادات الاجهزة الامنية بوضع برنامج خاص لرعاية الجرحى والوقوف على تلبية مطالبهم"، مضيفا "نحن بصدد اكمال الحقوق المتعلقة بالجرحى الابطال، سواء كانت رواتب او مستحقات متراكمة بعد زيارتنا الاخيرة لهيأة التقاعد الوطنية".



واردف "قريبا سيجري توزيع قطع اراضٍ سكنية لجرحى القوات الامنية في مناطق مخدومة ببغداد والمحافظات خلال 3 اشهر بعد ان اطلقنا الاعمال التنفيذية فيها مؤخراً".

وبشأن آخر، قال إن "الحكومة تعمل على توفير الخدمات والبناء والاعمار والتنمية، ولولا تضحياتكم لما استطعنا ان ننجز مشروعاً واحداً"، مشددا بالقول "اليوم نستقطب كبريات الشركات العالمية والمستثمرين، ونعمل على تنويع اقتصادنا من اجل النهوض بالبلاد".

وأشار الى ان "الاستثمارات الاجنبية في تجاوزت 88 ملياراً وقد دخلت لإنجاز المشاريع في البلاد"، موضحا أن "الشركات الاجنبية دخلت بعد يقينها بأمنه واستقرار مؤسساته، وتوفير فرص الاستثمار فيه".