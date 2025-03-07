بالربع الأخير من 2024.. ارتفاع قياسي لاحتياطيات الذهب العراقي

وذكر البنك، إن "احتياطيات الذهب لديه سجلت نموًا بنسبة 45.1% في الربع الرابع من 2024 مقارنةً بالربع نفسه من 2023، إذ ارتفعت من 12.29 تريليون دينار إلى 17.83 تريليون دينار نتيجة ارتفاع كمية وأسعار الذهب".وأضاف أن "ارتفاع احتياطي الذهب يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويحمي من المخاطر، ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف".