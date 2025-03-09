أسعار الدولار في العراق الآن

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاحد 9 اذار 2025، مع اغلاق البورصتين

بغداد: سعر البيع: 149,750 سعر الشراء: 148,750



أربيل: سعر البيع: 148,500 سعر الشراء: 148,250

البصرة: سعر البيع: 149,750 سعر الشراء: 148,750

