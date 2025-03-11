تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وانخفضت اسعار في بورصتي الكفاح والحارثية لتُسجل 148200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 148500 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف إلى 1320 دينار للدولار الواحد.