ارتفاع أسعار النفط مع تضاؤل احتمالات انتهاء الحرب في اوكرانيا

وزادت العقود الآجلة لخام 46 سنتًا، أي ما يعادل 0.7%، لتصل إلى 70.34 دولارًا للبرميل، بعد أن انخفضت 1.5% في الجلسة السابقة.وبلغ خام غرب الوسيط الأمريكي 67.03 دولارًا للبرميل، بارتفاع 48 سنتًا، أي ما يعادل 0.7%، بعد أن أغلق على انخفاض 1.7% يوم الخميس.