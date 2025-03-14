أسعار صرف الدولار في العراق اليوم



نيوز - اقتصاد





تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الجمعة (14 اذار 2025).





بغداد:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,900



أربيل:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 147,800



البصرة:

سعر البيع: 148,500

سعر الشراء: 147,500



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.