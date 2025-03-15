تعرف على أسعار صرف الدولار في العراق بداية الأسبوع

نيوز ـ اقتصاد



تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 15 اذار2025



سعر البيع: 148,400

سعر الشراء: 148,000



أربيل:

سعر البيع: 148,250

سعر الشراء: 148,050



البصرة:

سعر البيع: 148,750

سعر الشراء: 148,000



وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.



بغداد:سعر البيع: 148,400سعر الشراء: 148,000أربيل:سعر البيع: 148,250سعر الشراء: 148,050البصرة:سعر البيع: 148,750سعر الشراء: 148,000وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.