أزمة كهرباء تهدد العراق في الصيف!

يواجه تحديات كبيرة تتعلق بأزمة الكهرباء التي من المتوقع أن تضرب البلاد بشكل قوي خلال الصيف المقبل. يتزامن هذا التحدي مع تراجع ملحوظ في إنتاج ، وسط أزمة كبيرة قد تتفاقم بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني. ويأتي ذلك في وقت حساس حيث أعلنت عن قرارها بعدم منح استثناء جديد لاستيراد الغاز الإيراني، مما يهدد استقرار قطاع الطاقة في .تابعوا التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!