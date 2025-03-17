أسعار النفط ترتفع مع بدء "اكبر عملية عسكرية في الشرق الأوسط منذ مجيء ترامب"

وارتفعت 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 70.99 دولارا للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 67.58 دولارا للبرميل.وتُعد الغارات الجوية الأمريكية، التي قالت الخاضعة لسيطرة الحوثيين إنها أسفرت عن مقتل 53 شخصاً على الأقل، أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي منصبه في يناير/كانون الثاني.وتقول رويترز، إن هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل التجارة العالمية وتسببت في إطلاق حملة مكلفة من قبل لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون .والأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط قليلا ، منهية سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين ودول أخرى.