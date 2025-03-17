الدولار يرتفع في الأسواق المحلية

نيوز – اقتصادي

تنشر نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين (17 اذار2025)، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في الكفاح والحارثية ببغداد.

بغداد:

سعر البيع: 148,500



سعر الشراء: 147,500



أربيل:

سعر البيع: 147,500



سعر الشراء: 147,250



البصرة:

سعر البيع: 148,500



سعر الشراء: 147,500

