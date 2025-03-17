داماك تنظم حفل سحور رمضاني للاحتفاء بشركائها العقاريين في بغداد

جمعت الفعالية عدداً من أبرز قادة قطاع العقارات في بغداد لتعزيز آفاق التعاون والاحتفاء بما تحقق من إنجازات واستعراض أحدث مشاريع داماك الحالية والمستقبلية

نظمت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حفل سحور رمضاني في العاصمة العراقية بغداد، تحت عنوان "ليالي داماك"، جمع عدداً من أبرز شركات الوساطة العقارية وحضور أكثر من 270 شخص من كبار الوكلاء والوسطاء العقاريين في بغداد وممثلي وسائل الإعلام، وعدد من مدراء الإدارة العليا في داماك العقارية، حيث تم تسليط الضوء على النجاحات المشتركة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تكريم أبرز الشركات الناجحة في السوق.

وبالتزامن مع توسيع داماك العقارية أعمالها في المنطقة والأسواق الأخرى حول العالم، أتاحت هذه الفعالية فرصةً مثالية لتسليط الضوء على العلاقات طويلة الأمد التي كوّنتها داماك مع العديد من الشركاء، إلى جانب أنها شكلت منصةً لتأسيس تحالفات جديدة تُعزز من مستويات الثقة التي تُسهم في تطور السوق العقاري مستقبلاً، فضلاً عن تعزيزها التزامها بدعم شركائها في تحقيق الأهداف المشتركة.

تكريم أبرز الشركاء العقاريين

وإلى جانب الكشف عن تفاصيل رؤيتها المستقبلية، احتفت داماك العقارية بالتميز الذي أظهره شركاؤها وشبكة وسطائها العقارية في العراق، حيث قدمت جوائز مرموقة لأفضل الوسطاء عقاريين تقديراً لخبراتهم الواسعة والتزامهم العميق ومساهماتهم الفاعلة في نجاحات داماك.

في هذا السياق، ذهبت جائزة "الوكالة الأكثر تفاعلاً" إلى كل من: "البيت العراقي"، فيما نالت كل من "لوم ريل إستيت" و "آرازو ريل إستيت إنفيستمنت" جائزة "وكالة العام"، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في السوق وتميزهم في الخدمات المقدمة إلى العملاء.

وتهدف داماك من خلال هذا التكريم إلى إرساء أسس التعاون المستقبلي ومواصلة نموها الكبير في المنطقة.

تطوير العلاقات وعرض أبرز المشاريع العقارية



وتواصل شركة داماك العقارية توسيع محفظة أعمالها، حيث تمكنت منذ تأسيسها من تسليم أكثر من 48,000 وحدة، مع وجود نحو 50,000 وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء. وتتمثل أحدث مشاريع الشركة في مجتمعي "داماك ريفرسايد" و"داماك آيلاندز"، فضلاً عن مشروع "ذا ديلمور" بمدينة ميامي الأمريكية، حيث تعكس هذه المشاريع التطويرية الرائدة التزام داماك الراسخ بإرساء معايير جديدة كلياً في قطاع العقارات الفاخرة.

ويتيح مشروع ريفرسايد مستوىً فريداً من العيش على الواجهة المائية ضمن تصاميم فاخرة، فيما يمثل مشروع داماك آيلاندز حقبة جديدة من المجتمعات السكنية المتكاملة المستوحاة من روائع الجزر الساحرة التي تجمع بين الخصوصية والفخامة والجمال الطبيعي في قلب مدينة دبي. ويرتقي مشروع ذا ديلمور المُصمم بالتعاون مع شركة زها حديد للهندسة المعمارية، بمفاهيم العيش الفاخر والإطلالات البديعة على المحيط بمنطقة سيرفسايد الراقية في ميامي الأمريكية. وتمثل هذه المشاريع أحدث ما كشفت عنه شركة داماك العقارية ضمن محفظتها التي تقدم من خلالها تصاميم معمارية فريدة من نوعها وخدمات ومرافق استثنائية وتجارب معيشة لا تضاهى لجميع عملائها في كافة أنحاء العالم.

وتعد هذه الفعالية أكثر من مجرد سحور رمضاني، حيث تجسد التزام داماك الراسخ بتوطيد علاقاتها مع شركائها وتسليط الضوء على المتطلبات المتغيرة لقطاع العقارات. وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، فإن توطيد علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية هو جوهر النجاحات التي حصدتها. كما تستعد من خلال استراتيجيتها الطموحة ومحفظتها المتنامية من المشاريع الفاخرة، لرسم معالم جديدة كلياً لقطاع العقارات الفاخرة في العراق وخارجها.

نبذة عن داماك العقارية



تتبوأ شركة "داماك العقارية" مكانةً مرموقة في سوق العقارات الفاخرة في الشرق الأوسط منذ عام 2002، حيث تمكنت خلال تلك السنوات، من تطوير مشاريع عقارية سكنية وتجارية وأخرى مخصصة للأنشطة الترفيهية في مختلف أنحاء المنطقة والعالم، لتمتد مشاريعها إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، والمالديف، وكندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

منذ ذلك الحين، تمكنت داماك من تسليم أكثر من 48,000 وحدة سكنية، وتمتلك في محفظتها الحالية أكثر من 50,000 وحدة في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء.