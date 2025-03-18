مع إغلاق البورصة.. ارتفاع أسعار الدولار في بغداد

وسجلت أسعار الدولار ارتفاعاً مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.