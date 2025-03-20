قائمة بأسعار الذهب في العراق اليوم



نيوز ـ اقتصاد





تنشر " نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس (20 اذار 2025)، فيما شهدت الأسواق ارتفاع الأسعار في المراكز الرئيسية لبيع وشراء الذهب.





اونصة الذهب 3041$

مثقال عیار 21 بـــ 635 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 545 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 665 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 725 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـــ 635 الف دینار



ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.