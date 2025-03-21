عقوبة ايران وتعويضات العراق ترفعان أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام 21 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 72.21 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.32 دولارًا للبرميل.وعلى أساس أسبوعي، كان كل من خام وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما للارتفاع بنحو 2%، وهي أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ الأسبوع الأول من عام 2025.وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد اعلنت الخميس، عن عقوبات جديدة متعلقة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة من بين كيانات وسفن أخرى تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى ، وهي رابع جولة عقوبات أمريكية ضد منذ استلام للمنصب، وسط توقعات بان تؤدي هذه العقوبات الى انخفاض مليون برميل نفط يوميا من الصادرات الإيرانية، وهي كمية تبلغ اكثر من نصف الصادرات اليومية.كما حظيت أسعار النفط بدعم من خطة جديدة لأوبك+ أُعلن عنها يوم الخميس، لخفض إنتاج سبعة أعضاء من بينهم لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها، وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا، وتستمر حتى يونيو/حزيران 2026.