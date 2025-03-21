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عقوبة ايران وتعويضات العراق ترفعان أسعار النفط
اقتصاد
2025-03-21 | 02:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي، متأثرة بجولة العقوبات الامريكية الجديدة على القطاع النفطي الإيراني، وكذلك جدول تعويض فائض الإنتاج من 8 دول في منظمة أوبك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام
برنت
21 سنتًا، أو 0.3%، لتصل إلى 72.21 دولارًا للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا، أو 0.4%، لتصل إلى 68.32 دولارًا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، كان كل من خام
برنت
وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما للارتفاع بنحو 2%، وهي أكبر مكاسبهما الأسبوعية منذ الأسبوع الأول من عام 2025.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد اعلنت الخميس، عن عقوبات جديدة متعلقة بإيران، استهدفت للمرة الأولى مصفاة صينية مستقلة من بين كيانات وسفن أخرى تشارك في توريد النفط الخام الإيراني إلى
الصين
، وهي رابع جولة عقوبات أمريكية ضد
ايران
منذ استلام
ترامب
للمنصب، وسط توقعات بان تؤدي هذه العقوبات الى انخفاض مليون برميل نفط يوميا من الصادرات الإيرانية، وهي كمية تبلغ اكثر من نصف الصادرات اليومية.
كما حظيت أسعار النفط بدعم من خطة جديدة لأوبك+ أُعلن عنها يوم الخميس، لخفض إنتاج سبعة أعضاء من بينهم
العراق
لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها، وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميًا و435 ألف برميل يوميًا، وتستمر حتى يونيو/حزيران 2026.
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