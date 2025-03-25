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رقم غير مسبوق.. التومان الإيراني ينهار امام الدولار الأمريكي

اقتصاد

2025-03-25 | 10:08
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
رقم غير مسبوق.. التومان الإيراني ينهار امام الدولار الأمريكي
2,121 شوهد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في إيران بشكل مفاجئ، حيث تجاوز سعر كل دولار أمريكي 1,000,000 ريال إيراني، بزيادة 50,000 ريال إيراني.

تفيد تقارير مواقع رصد أسعار الصرف والذهب في إيران بأن الدولار الأمريكي وصل، الثلاثاء، إلى 1,039,000 ريال إيراني، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تراجع قيمة الريال الإيراني.
منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس الماضي، فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها، حيث كان سعر الدولار الأمريكي نحو 580,000 ريال إيراني.
كما ارتفع سعر اليورو، العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إلى حوالي 1,190,000 ريال إيراني، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1,340,000 ريال إيراني. تأتي هذه الزيادة في أسعار العملات الأجنبية في وقت لم يطرأ فيه تغيير كبير على سعر سكة الذهب، الذي بقي عند حدود 970 مليون ريال إيراني، وهي نفس مستويات الأيام الأخيرة من العام الفارسي الماضي. (انتهى 20 مارس 2025).

حدثت هذه القفزة في أسعار العملات الأجنبية وسط تقارير متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة حول احتمال إجراء مفاوضات جديدة بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ورغم استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية ضد إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى علي خامنئي، المرشد الإيراني، والتي وصفها مسؤولون في طهران بأنها تحتوي على "فرص وتهديدات".
ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قد يكون مؤشرا على التشاؤم إزاء احتمالات استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن ورفع العقوبات، رغم أن كلا البلدين يؤكدان أنهما على اتصال عبر قنوات مختلفة وبشكل غير مباشر.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد الدراسة، وسيتم الرد عليها قريبا.
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