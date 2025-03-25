رقم غير مسبوق.. التومان الإيراني ينهار امام الدولار الأمريكي

تفيد تقارير مواقع رصد أسعار الصرف والذهب في بأن الدولار الأمريكي وصل، الثلاثاء، إلى 1,039,000 إيراني، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تراجع قيمة الإيراني.منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس الماضي، فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها، حيث كان سعر الدولار الأمريكي نحو 580,000 إيراني.كما ارتفع سعر اليورو، العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إلى حوالي 1,190,000 إيراني، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1,340,000 إيراني. تأتي هذه الزيادة في أسعار العملات الأجنبية في وقت لم يطرأ فيه تغيير كبير على سعر سكة الذهب، الذي بقي عند حدود 970 مليون إيراني، وهي نفس مستويات الأيام الأخيرة من العام الفارسي الماضي. (انتهى 20 مارس 2025).حدثت هذه القفزة في أسعار العملات الأجنبية وسط تقارير متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة حول احتمال إجراء مفاوضات جديدة بين والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.ورغم استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي الثانية ضد ، إلا أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى علي خامنئي، المرشد الإيراني، والتي وصفها مسؤولون في بأنها تحتوي على "فرص وتهديدات".ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قد يكون مؤشرا على التشاؤم إزاء احتمالات استئناف المفاوضات بين وواشنطن ورفع العقوبات، رغم أن كلا البلدين يؤكدان أنهما على اتصال عبر قنوات مختلفة وبشكل غير مباشر.وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رسالة الرئيس الأمريكي قيد الدراسة، وسيتم الرد عليها قريبا.