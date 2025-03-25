رقم غير مسبوق.. التومان الإيراني ينهار امام الدولار الأمريكي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتفاق روسي أوكراني على ضمان الملاحة بالبحر الأسود
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-520411-638785086143496406.jpg
رقم غير مسبوق.. التومان الإيراني ينهار امام الدولار الأمريكي
اقتصاد
2025-03-25 | 10:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,121 شوهد
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية في
إيران
بشكل مفاجئ، حيث تجاوز سعر كل دولار أمريكي 1,000,000
ريال
إيراني، بزيادة 50,000
ريال
إيراني.
تفيد تقارير مواقع رصد أسعار الصرف والذهب في
إيران
بأن الدولار الأمريكي وصل، الثلاثاء، إلى 1,039,000
ريال
إيراني، مسجلا رقما قياسيا جديدا في تاريخ تراجع قيمة
الريال
الإيراني.
منذ تولي الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس الماضي، فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها، حيث كان سعر الدولار الأمريكي نحو 580,000
ريال
إيراني.
كما ارتفع سعر اليورو، العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي، إلى حوالي 1,190,000
ريال
إيراني، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 1,340,000
ريال
إيراني. تأتي هذه الزيادة في أسعار العملات الأجنبية في وقت لم يطرأ فيه تغيير كبير على سعر سكة الذهب، الذي بقي عند حدود 970 مليون
ريال
إيراني، وهي نفس مستويات الأيام الأخيرة من العام الفارسي الماضي. (انتهى 20 مارس 2025).
حدثت هذه القفزة في أسعار العملات الأجنبية وسط تقارير متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة حول احتمال إجراء مفاوضات جديدة بين
إيران
والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ورغم استمرار سياسة "الضغط الأقصى" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
الثانية ضد
إيران
، إلا أن الرئيس الأمريكي بعث برسالة إلى علي خامنئي، المرشد الإيراني، والتي وصفها مسؤولون في
طهران
بأنها تحتوي على "فرص وتهديدات".
ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قد يكون مؤشرا على التشاؤم إزاء احتمالات استئناف المفاوضات بين
طهران
وواشنطن ورفع العقوبات، رغم أن كلا البلدين يؤكدان أنهما على اتصال عبر قنوات مختلفة وبشكل غير مباشر.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رسالة الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
قيد الدراسة، وسيتم الرد عليها قريبا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مشهد غير مسبوق.. صحراء السماوة تتحول إلى بيضاء
09:02 | 2025-03-08
غدا.. ريال مدريد يستعد لإنجاز تاريخي غير مسبوق
16:19 | 2025-03-03
مشهد غير مسبوق للقمر والأرض (فيديو)
12:42 | 2025-02-02
ارتفاع غير مسبوق لأسعار المساكن في أوروبا
04:35 | 2025-01-11
التومان
ايران
انهيار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام أسبوعا كاملا
محليات
28.95%
08:38 | 2025-03-25
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام أسبوعا كاملا
08:38 | 2025-03-25
العراق يدرس مقترحا لاطلاق تطبيق "قنينة"
محليات
25.41%
12:11 | 2025-03-24
العراق يدرس مقترحا لاطلاق تطبيق "قنينة"
12:11 | 2025-03-24
منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026.. هل يكون العراق؟
رياضة
25.29%
08:05 | 2025-03-24
منتخب عربي يتأهل رسمياً إلى كأس العالم 2026.. هل يكون العراق؟
08:05 | 2025-03-24
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الصيف المقبل
سياسة
20.35%
10:49 | 2025-03-24
رئيس الوزراء يصدر توجيها يخص الصيف المقبل
10:49 | 2025-03-24
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
جولة رمضانية
صناعة تنانير الخبز والصمون - الحلقة ١٩ | رمضان 2025
13:00 | 2025-03-25
جولة رمضانية
صناعة تنانير الخبز والصمون - الحلقة ١٩ | رمضان 2025
13:00 | 2025-03-25
حكاية لونا
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-25
حكاية لونا
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-25
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-25
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-25
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
العراق في دقيقة
25-03-2025 | 2025
13:30 | 2025-03-25
جولة رمضانية
صناعة تنانير الخبز والصمون - الحلقة ١٩ | رمضان 2025
13:00 | 2025-03-25
جولة رمضانية
صناعة تنانير الخبز والصمون - الحلقة ١٩ | رمضان 2025
13:00 | 2025-03-25
حكاية لونا
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-25
حكاية لونا
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-25
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-25
سوشيل رمضان
الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-25
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ناس برمضان
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
ليلة رمضانية
كاظم القريشي - الحلقة ٢٣ | رمضان 2025
17:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
قطع وريد
الحلقة ٢٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
بال 90
حيّ الجهاد الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني؟ - الحلقة ٢٠ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
شباب امرأة
الحلقة ٩ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-03-24
اخترنا لك
أكبر عملة مشفرة في العالم تتجه للانخفاض
12:28 | 2025-03-25
مع إغلاق البورصة.. أسعار الدولار تسجل ارتفاعا في بغداد
09:45 | 2025-03-25
نشرة الدولار اليوم.. استقرار بالاسعار
04:32 | 2025-03-25
وثائق مزورة لتسهيل عملية تصدير النفط الايراني المحظور من قبل الجانب الامريكي... إليكم التفاصيل
03:37 | 2025-03-25
نبأ سار يخص أسعار الدولار
09:36 | 2025-03-24
تحذيرات.. واشنطن قد تتعثر في سداد ديونها السيادية
09:33 | 2025-03-24
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.