أكبر عملة مشفرة في العالم تتجه للانخفاض

انخفضت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 0.30% لتصل إلى 87997.63 دولارًا أمريكيًا.ارتفعت قيمة العملة الرقمية في بداية الأسبوع بعد ترحيب المستثمرين بتقارير تشير إلى توقعات بنهج متأنٍ من جانب الرئيس الأمريكي عند فرض رسوم تجارية جديدة في 2 أبريل.وفقًا لـ Arkham Intelligence، نقلت Mt. Gox 893 بيتكوين بقيمة تقارب 78.11 مليون دولار أمريكي إلى محفظتها النشطة، و10,608 بيتكوين بقيمة تقارب 927.48 مليون دولار أمريكي إلى محفظة تداول العملات خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة.لطالما أثارت هذه التحركات واسعة النطاق من قِبل Mt. Gox مخاوف المستثمرين من عمليات بيع محتملة، والتي قد تُسبب ضغطًا هبوطيًا على سعر البيتكوين.مع ذلك، في هذه الحالة، كان رد فعل السوق خافتًا نسبيًا، حيث تم تداول البيتكوين فوق 87,000 دولار أمريكي خلال الساعات الأولى من التداول في .يمكن أن يُعزى رد فعل السوق الخافت إلى تمديد Mt. Gox للموعد النهائي لسداد ديونها إلى 31 أكتوبر 2025، مما قلل من المخاوف الفورية من عمليات تصفية واسعة النطاق.مع ذلك، لا يزال المستثمرون يقظين، في انتظار فرض رسومًا جمركية جديدة اعتبارًا من 2 أبريل.ومع ذلك، بدلًا من فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على مستوى القطاع، من المتوقع أن تفرض رسومًا جمركية على دول محددة تعاني من اختلالات تجارية كبيرة مع ، وفقًا لتقارير إعلامية.وقد خفف هذا من بعض المخاوف بشأن تصعيد محتمل في التوترات التجارية، مما أدى إلى زيادة الثقة في الأصول الأكثر خطورة مثل العملات المشفرة.الى ذلك، أعلنت شركة ميديا آند تكنولوجي جروب المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي 'تروث سوشيال'، الاثنين عن اتفاقية غير ملزمة مع Crypto.com لإطلاق سلسلة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تحت العلامة التجارية Truth.Fi.ستركز هذه الصناديق على الأصول الرقمية والصناعات 'المصنوعة في أمريكا'، والتي تشمل قطاعات مثل الطاقة، وستشمل بيتكوين، وغيرها من الأصول المشفرة.