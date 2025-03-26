عقوبات فنزويلا تنعش أسعار النفط وخام البصرة باعلى مستوياته منذ 23 يوما

وارتفعت العقود الآجلة لخام 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 73.22 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 69.20 دولار للبرميل.وكتبت بريانكا ساشديفا، المحللة البارزة للسوق في فيليب نوفا، في تعليق على السوق يوم الأربعاء: "تحافظ أسعار النفط الخام على ميلها الصعودي بعد العقوبات التي فرضها على النفط الفنزويلي، مما يثير المخاوف بشأن جانب العرض".ويقف خام المتوسط الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات النفطية، عند سعر 73.3 دولار للبرميل، وهو اعلى سعر له منذ 3 مارس الجاري.