الدولار يرتفع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

وقال مراسل السومرية نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147150 ديناراً مقابل 100 دولار.وأشار إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.أما في ، فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 146850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146750 ديناراًُ لكل 100 دولار.