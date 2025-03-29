أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

ـ اقتصاد



تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم السبت 29 اذار/مارس 2025.



سعر البيع: 147,500

سعر الشراء: 147,100



:

سعر البيع: 147,500

سعر الشراء: 147,300



:

سعر البيع: 148,000

سعر الشراء: 147,000

سعر البيع: 147,500سعر الشراء: 147,100سعر البيع: 147,500سعر الشراء: 147,300سعر البيع: 148,000سعر الشراء: 147,000