المالية توضح بشأن "صرف رواتب جديدة لرفحاء"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "تنفي ما يتم تداوله بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء، وتؤكد على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المعنية".ودعت الوزارة "رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، كما تؤكد الوزارة التزامها التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية".وتناقلت خلال الساعات الماضية، معلومات عن موافقة وزيرة المالية على صرف رواتب جديدة لـ1836 شخصا مولودين في وفرنسا وكندا، تحت عنوان رواتب رفحاء.وبقي ملف رواتب رفحاء، ملفا جدليا خلال السنوات القليلة الماضية في ، نتيجة ارتفاع ارقام رواتبهم وكذلك شمول حتى الأطفال وفق شروط تتعلق بمدة مكوث العائلة في مخيم رفحاء في بعد حرب عاصفة ومعارضة النظام السابق.