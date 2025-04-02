بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات

ونقل الباحث الاقتصادي البيانات التركية، والذي أشار الى ان استورد خلال السنوات من 2020 ولغاية 2024، اكثر من 2.1 مليون نوم بقيمة 1.1 مليار دولار امريكي وبمعدل سعري للغرفة الواحدة بلغ 516 دولار امريكي لكل .وأوضح انه "على الرغم من انخفاض اعداد غرف النوم المصنوعة من الخشب في 2024 الى 398 الف غرفة فقط مقارنة ب 483 الف غرفة في 2020 الا ان معدل اسعار الغرف ارتفع من 470 دولار في 2020 ليصل الى 653 دولار في 2024 الامر الذي لم يقلل قيمة صادرات غرف النوم الى ، حيث بلغت قيمة صادرات غرف النوم التركية الى العراق في 2024 ما قيمته 260 مليون دولار امريكي بينما بلغت قيمة صادرات غرف النوم التركية الى العراق في 2020 ماقيمته 226 مليون دولار امريكي.واعتبر ان "قطاع صناعة الاخشاب واحدة من القطاعات المهمة التي يجب العمل على اعادة تنشيطها عبر وضع محددات على استيراد الأثاث لدعم المشاريع المحلية حيث ان ورش تجارة الاخشاب في العراق بلغت 3688 ورشة تخلق 12 الف فرصة عمل، مقابل اكثر من 5 الاف ورشة مسجلة في 2015 وكانت تشغل اكثر من 20 الف عامل، ما يعني ان 20% من ورش التجارة أغلقت لعدم القدرة على منافسة المستورد، بحسب العبيدي.