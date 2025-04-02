بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب عمري
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اعتقال متهم سرق مجمعا تجاريا في الديوانية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-521202-638791884849544590.jpg
بربع مليار دولار سنويًا.. العراق استورد مليوني غرفة تركية خلال 5 سنوات
اقتصاد
2025-04-02 | 07:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
861 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
أظهرت بيانات تجارية تركية، ان
العراق
استورد اكثر من مليوني
غرفة
نوم تركية بقيمة اكثر من مليار دولار خلال 5 سنوات ومنذ 2020 وحتى الان.
ونقل الباحث الاقتصادي
منار
العبيدي
البيانات التركية، والذي أشار الى ان
العراق
استورد خلال السنوات من 2020 ولغاية 2024، اكثر من 2.1 مليون
غرفة
نوم بقيمة 1.1 مليار دولار امريكي وبمعدل سعري للغرفة الواحدة بلغ 516 دولار امريكي لكل
غرفة
.
وأوضح انه "على الرغم من انخفاض اعداد غرف النوم المصنوعة من الخشب في 2024 الى 398 الف غرفة فقط مقارنة ب 483 الف غرفة في 2020 الا ان معدل اسعار الغرف ارتفع من 470 دولار في 2020 ليصل الى 653 دولار في 2024 الامر الذي لم يقلل قيمة صادرات غرف النوم الى
العراق
، حيث بلغت قيمة صادرات غرف النوم التركية الى العراق في 2024 ما قيمته 260 مليون دولار امريكي بينما بلغت قيمة صادرات غرف النوم التركية الى العراق في 2020 ماقيمته 226 مليون دولار امريكي.
واعتبر
العبيدي
ان "قطاع صناعة الاخشاب واحدة من القطاعات المهمة التي يجب العمل على اعادة تنشيطها عبر وضع محددات على استيراد الأثاث لدعم المشاريع المحلية حيث ان ورش تجارة الاخشاب في العراق بلغت 3688 ورشة تخلق 12 الف فرصة عمل، مقابل اكثر من 5 الاف ورشة مسجلة في 2015 وكانت تشغل اكثر من 20 الف عامل، ما يعني ان 20% من ورش التجارة أغلقت لعدم القدرة على منافسة المستورد، بحسب العبيدي.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
اقتصادي: مصفى كربلاء يسبب خسائر سنوية تصل إلى مليار دولار
15:17 | 2025-02-08
في 5 دقائق.. سرقوا 3.5 مليون دولار
10:27 | 2025-02-25
السوداني: العراق يستقبل 10 ملايين سائح سنوياً
14:24 | 2025-02-02
عالم: البشر سوف يعودون بالزمن الى الوراء خلال 5 سنوات
04:53 | 2025-02-22
العراق استيراد غرف نوم
سعر غرف النوم التركية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الشتاء لم ينته بعد… أمطار رعدية وغبار كثيف بدءا من الغد
محليات
32.86%
01:55 | 2025-04-01
الشتاء لم ينته بعد… أمطار رعدية وغبار كثيف بدءا من الغد
01:55 | 2025-04-01
رسالة من السيد السيستاني الى العراقيين
سياسة
24.51%
14:59 | 2025-04-01
رسالة من السيد السيستاني الى العراقيين
14:59 | 2025-04-01
التعرف على جثة البلوگر "شوق العنزي" والقبض على الجاني بعد فراره للانبار
أمن
22.63%
13:46 | 2025-03-31
التعرف على جثة البلوگر "شوق العنزي" والقبض على الجاني بعد فراره للانبار
13:46 | 2025-03-31
امطار تشتد في 7 محافظات حتى الاثنين.. وكتلة "شديدة البرودة" بعد أيام!
أخبار الطقس
19.99%
01:50 | 2025-04-02
امطار تشتد في 7 محافظات حتى الاثنين.. وكتلة "شديدة البرودة" بعد أيام!
01:50 | 2025-04-02
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-01
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
العراق في دقيقة
01-04-2025 | 2025
13:00 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ نيسان ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-04-01
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
ناس برمضان
بغداد الكفاح - الحلقة ٢٩ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
جولة رمضانية
أقدم صالات السينما في العراق - الحلقة ٢٢ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 30-3-2025 | الموسم 2
07:00 | 2025-03-30
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
طل الصباح
طل الصباح 30-3-2025 | 2025
00:30 | 2025-03-30
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
بال 90
بغداد "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ٢٥ والأخيرة | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
هاتوا الفوانيس
هاتوا الفوانيس 29-3-2025 | الموسم 2
13:00 | 2025-03-29
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
زار رمضان
حظوظ العراقيين في سوق الحرية - الحلقة ٢٥ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
سوشيل رمضان
حلقة ٢٩ | رمضان 2025
11:00 | 2025-03-29
اخترنا لك
رغم تخفيض 40 الف برميل يوميًا.. العراق يتجاوز سقف أوبك بـ150 الف برميل يوميًا في اذار
05:09 | 2025-04-02
للمرة الأولى منذ الازمة العالمية.. أسعار العقارات تنخفض عالميًا وموعد متوقع لصعودها
04:07 | 2025-04-02
تحذير من امر قد يصيب الاقتصاد العراقي بالكساد
03:27 | 2025-04-02
"يوم التحرير".. العالم يترقب "حربًا تجارية" سيشنها ترامب اليوم: ماذا عن العراق؟
01:28 | 2025-04-02
المالية توضح بشأن "صرف رواتب جديدة لرفحاء"
01:06 | 2025-04-02
برنت يصل لـ 75 دولارا.. النفط رهينة التوترات التجارية والعقوبات
13:03 | 2025-04-01
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.