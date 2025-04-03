السوداني يوجه بإزالة التعارضات عن مسار أنبوب الغاز من المحمودية إلى محطة بسماية الكهربائية

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "رئيس ، أجرى اليوم جولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية في مشروع مد أنبوب نقل الغاز من قضاء إلى محطة كهرباء بسماية، بطول 43 كم وبطاقة استيعابية 800 مليون قدم مكعب قياسي/ يوم".وأضاف المكتب، أن "السوداني تابع ضمن الجولة، الأعمال التنفيذية في مشروع المجسّر الرابط بين جسري الطابقين والمعلّق وسط العاصمة ، واطلع على مقطعي العمل من جهتي ارتباطه بالجسرين، موجهاً شكره للمهندسين والعاملين في الموقع، ومؤكداً أهمية الإنجاز بالتوقيتات المرسومة للعمل".وتابع المكتب، أن "السوداني اطلع على مسار الأنبوب، واستمع إلى شرح عن التقنية التي تستخدم لمدّه تحت دون إحداث الضرر، وقد وجه بتهيئة جميع المتطلبات الإدارية والقانونية لإزالة التعارضات عن مسار الأنبوب، الذي جرى إتمام 75% من أعماله وبمختلف الأعماق"، مشيراً إلى "الأهمية الستراتيجية للمشروع، وتعلقه بتأمين الغاز لمحطات الكهرباء".ولفت المكتب، الى ان "السوداني أشاد بـ"جهود جميع العاملين الذين واصلوا العمل خلال العيد، وحرصهم على الالتزام بالمواعيد الزمنية المقرة"، مؤكداً أن "العراقيين عُرف عنهم النجاح في تحويل أي أزمة إلى فرصة للنجاح والتقدم".يُذكر أن مشروع أنبوب نقل الغاز من إلى محطه كهرباء بسماية، الذي تنفذه شركة المشاريع النفطية، يهدف إلى إيصال الوقود (الغاز) لضمان استمرار إنتاج ، ويمتد من بلدية المحمودية عبوراً تحت كل من؛ مشروع المصب العام، طريق بغداد- حلة الدولي، ونهر دجلة، وطريق بغداد- كوت، وصولاً إلى محطة كهرباء بسماية، وقد حُددت مدة إنجاز العمل بـ 120 يوماً، بحسب البيان.