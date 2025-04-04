قرار أوبك "المفاجئ" برفع الزيادة 200%.. كم ستصبح حصة العراق الإنتاجية الشهر المقبل؟

وبدأت دول بتخفيف والتخلص التدريجي من التخفيض الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا لجميع دول ، ابتداء من شهر نيسان الماضي، حيث كانت كمية الزيادة الشهرية لكل دول أوبك تبلغ 137 الف برميل يوميًا، من بينها حصة 12 الف برميل يوميًا زيادة لمدة شهر، ثم ترتفع في الشهر التالي بـ12 الف برميل يوميًا إضافية ليكون المجموع 24 الف برميل يوميًا.لكن القرار الذي اتخذته أوبك بشكل مفاجئ يوم امس، وهو رفع الـ137 الف برميل يوميا زيادة في شهر مايو المقبل، الى 411 الف برميل يوميًا، ما يعني ضاعفت كمية الزيادة بنسبة الضعفين، وبذلك سيكون انتاج بدلا من 4.024 مليون برميل يوميًا، سيكون انتاجه 4.049 مليون برميل يوميًا.وصفت أوبك قرارها بانه جاء في ضوء استمرار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، ووفقًا للقرار المتفق عليه في 5 2024، والذي أعيد تأكيده لاحقًا في 3 مارس 2025، لبدء عودة تدريجية ومرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل 2025.ومن الملاحظ ان كلمة "مرنة" هي ما اتاحت لأوبك+ زيادة او تخفيض الجدول الإنتاجي بشكل مفاجئ دون الالتزام طويلا بجدول او خطة إنتاجية واحدة.