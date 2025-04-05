الجمارك الامريكية تبدأ استحصال 10% من جميع الدول.. والرسوم الأكبر الأسبوع لمقبل

وبحسب رويترز، بدأ موظفو في تحصيل الرسوم من جانب واحد بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول، فيما تستعد لفرض رسوم أعلى على السلع من 57 شريكا تجاريا الأسبوع المقبل.دخلت الرسوم الأساسية الأولية البالغة 10% حيز التنفيذ في الموانئ البحرية والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية مما يمثل رفض الكامل لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية للمعدلات الجمركية المتفق عليها بشكل متبادل.وفي يوم 9 ابريل الجاري أي بعد 4 أيام، سيتم فرض رسوم إضافية محسوبة لكل دولة بناء على حجم تجارتها والعجز التجاري لصالحها على حساب ، لتضاف الى الـ10% الحالية، وبينما تم فرض رسوم 39% على ، ستضاف الى الـ10% في المرحلة الأولى، ليكون المجموع 49%.