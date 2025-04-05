ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية اليوم

وارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 147700 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148750 ديناراً، وبلغ الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.