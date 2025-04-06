تعرف على أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

وانخفضت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولارا فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 147700 دينار مقابل 190 دولار، اما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.