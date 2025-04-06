حقيقة إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي

وقال البنك في بيان ورد لـ ، ان "الانباء التي تم تداولها بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار بالسعر الرسمي والمحدد بـ 1320 ديناراً للدولار الواحد، عارية عن الصحة"، مؤكدا أن "القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه".وأضاف ان "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل اسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون".وأكد البنك انه "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار النقدي و خلق فرص للمضاربات".