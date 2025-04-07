السوداني: العراق يواجه تحديات في المجالات المالية والمصرفية





وقال في كلمة خلال مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي تابعته ، انه " نتطلع من مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي طرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة"، مشيرا الى ان "أصدرنا قرارات بإعادة هيكلية مصارف والرشيد والصناعي والزراعي".

وتابع، ان "حكومتنا أعدت موازنة تغطي ثلاث سنوات تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات"، لافتا الى ان "الحكومة عملت على تحسين نظام التحصيل الضريبي والجمركي وتعزيز الإيرادات غير النفطية".



وأضاف، انه "أصدرنا قرارات بإعادة هيكلية مصارف والرشيد والصناعي والزراعي"، مبينا ان "الحكومة أطلقت برامج لتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني للمواطنين بطرق أكثر أماناً".



وأردف : "الحكومة شرعت بالتعاون مع البنك المركزي بمبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية"، مؤكدا انه "يتم العمل الآن على أتمتة عبر نظام الاسيكودا".