فتح استيراد 7 محاصيل وإيقاف استيراد بيض المائدة

وقال المجلس في بيان ورد لـ ، إنه "بناءً على ما عرضته في للاقتصاد، تمت الموافقة على فتح استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا واللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر".وأضاف المجلس، أنه "تقرر أيضا إيقاف استيراد بيض المائدة".