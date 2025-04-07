ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار

– اقتصادي

تنشر ، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاثنين 7 نيسان 2025، مع اغلاق البورصتين الرئيسيتين في والكفاح.



سعر البيع: 149,000



سعر الشراء: 148,000



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سعر البيع: 148,500



سعر الشراء: 147,750



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سعر البيع: 149,000



سعر الشراء: 148,000 سعر البيع: 149,000سعر الشراء: 148,000سعر البيع: 148,500سعر الشراء: 147,750سعر البيع: 149,000سعر الشراء: 148,000