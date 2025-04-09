إليكم أسعار الذهب في العراق اليوم



السومرية نيوز ـ اقتصاد





تنشر " نيوز"، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية اليوم الاربعاء (9 نيسان 2025)، فيما شهدت الأسواق استقرار الأسعار في المراكز الرئيسية لبيع وشراء الذهب.





مثقال عیار 21 بـــ 645 الف دینار

مثقال عیار 18 بـــ 553 الف دینار

مثقال عیار 22 بــ 675 الف دینار

مثقال عیار 24 بـــ 737 الف دینار

اللیرة عیار 21 بـــ 645 الف دینار



ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.