خبر سار يخص الدولار

وبلغت أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 148,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 147,250 ديناراً.وسجل الدولار انخفاضاً أيضاً في ، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار مقابل 100 دولار، وسعر الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.