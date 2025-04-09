مذكرة تفاهم عراقية – أمريكية لتعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة

وذكر بيان للشركة، انه "على هامش زيارة وفد التجار الامريكي الى وعقب سلسلة من الاجتماعات وقعت شركة الاولى مذكرة تفاهم مع شركة Infraforward Strategies LLC، وهي شركة استشارات أمريكية متخصصة في تقديم حلول متقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والأنظمة الذكية".وبحسب الشركة، فإنها "مسجلة رسميا في البنك المركزي، وتقدم الحلول التمويلية والخدمات المالية في ، وتركز على دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز الشمول المالي، وتلتزم بتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، وتسعى إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية من خلال دعم القطاعات الحيوية وتوفير حلول مالية مرنة ومستدامة".ويأتي هذا التعاون، وفق البيان، "في اطار سعي شركة الأولى الى تبني أحدث الحلول والتقنيات لدعم مشاريعها وتطوير أعمالها بما يتماشى مع رؤيتها نحو مستقبل مستدام".ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة لتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الذكية في السوق المحلية، كما جاء في بيان الشركة.