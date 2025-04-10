الصراع التجاري يضغط أسعار النفط.. وخام العراق بأدنى مستوى منذ 5 سنوات

وانخفضت 77 سنتا بما يعادل 1.18 بالمئة إلى 64.71 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 1.04 بالمئة إلى 61.70 دولار.وسجل خام المتوسط 59.5 دولار للبرميل، وهو ادنى مستوى مسجل منذ 5 سنوات على الاطلاق، ومنذ اعلان الرسوم الجديدة خسر البرميل العراقي المتوسط 21% من قيمته السعرية، أي فقد اكثر من 15 دولارا لكل برميل حتى الان، وهي خسائر كبيرة تفوق الـ50 مليون دولار يوميًا، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك الى ازمة مالية واضحة خلال أسابيع اذا ما استمرت الأسعار في هذا المستوى.