رغم استقرار اسعار النفط عالميا.. خام البصرة يواصل الانخفاض

وأظهرت البيانات أن خام الثقيل انخفض بمقدار 3.29 دولارات، أو ما يعادل 5.50%، ليصل إلى 56.49 دولاراً للبرميل.كما انخفض خام المتوسط بمقدار 3.29 دولارات، أو ما يعادل 5.24%، ليصل إلى 59.54 دولاراً للبرميل.وتأتي هذه التراجعات في أسعار خام البصرة وسط انخفاض أسعار النفط عالمياً في الأيام الأخيرة، حيث أثرت الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانعكاسه على توقعات الطلب على النفط. بالإضافة إلى ذلك، أدى قرار منظمة بإعادة بعض إنتاجها إلى السوق إلى زيادة القلق بشأن تخمة المعروض.وسجل اليوم 64.71 دولاراً، بينما سجل خام غرب الأمريكي 61.70 دولاراً.