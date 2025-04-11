حرب الرسوم تشتعل: الصين تفرض رسوماً بنسبة 125% على المنتجات الأميركية

وأشارت ، الجمعة، إلى أنها لن تزيد تعريفاتها على السلع الأمريكية إلى ما يزيد عن 125٪ الحالية، وفقًا لبيان صادر عن متحدث باسم .وأوضح متحدث المجلس الصيني: "لقد أصبح فرض المتتالي للتعريفات المرتفعة بشكل مفرط على مجرد لعبة أرقام، دون أي أهمية اقتصادية حقيقية، إنها تكشف فقط عن ممارسة المتمثلة في تسليح التعريفات الجمركية كأداة للتنمر والإكراه، مما يحول نفسها إلى مزحة.."وتابع: "إذا أصرت الولايات المتحدة على مواصلة لعبة الأرقام هذه بالتعريفات الجمركية، فلن تنخرط الصين. ومع ذلك، إذا استمرت الولايات المتحدة في الإضرار بشكل كبير بمصالح الصين، فستتخذ الصين تدابير مضادة بحزم وتقاتل حتى النهاية".وتحدث الرئيس الصيني، ، عن تصاعد الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، الجمعة، حيث قال إن بلاده "ليست خائفة"، وذلك في أول تعليق علني له على الموضوع، وفقًا لقناة CCTV الرسمية.ونقلت القناة الصينية على لسان تأكيده أنه "لا رابح في حرب الرسوم الجمركية، وأن معارضة العالم لن تؤدي إلا إلى العزلة الذاتية".وأضاف: "لأكثر من 70 عامًا، اعتمدت تنمية الصين على الذات والعمل الجاد - ولم تعتمد قط على هبات الآخرين، ولم تخشَ قط أي قمع ظالم، وبصرف النظر عن كيفية تغير البيئة الخارجية، ستظل الصين واثقة، ومركزة، ومُركزة على إدارة شؤونها الخاصة بكفاءة".