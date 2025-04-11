الدولار مقابل اليورو عند أدنى مستوى في 3 أعوام

وبحلول الساعة 13:20 بتوقيت ، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 1.21% إلى 1.1337 دولار، وقبل ذلك كان قد سجل 1.1416 دولار وهو أدنى مستوى يبلغه الدولار مقابل اليورو منذ فبراير 2022.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 1.10% إلى 99.7610 نقطة، وبذلك هبط المؤشر إلى دون مستوى 100 نقطة للمرة الأولى منذ يوليو 2023.